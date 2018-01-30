Yozgat'taki FETÖ davasında karar açıklandı

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu Muhammet Burak D, Mustafa D, Nazmi Ö, Emre S, Nihat G. ve Kenan K. ile tutuksuz Osman A. ve Mahmut Ö. ile avukatlar hazır bulundu. Kayhan S. ve Kadir İ, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Nihat G, cemaat denen grupla tanıştığına pişman olduğunu belirterek, "Keşke onlarla hiç tanışmasaydım, onların evinde kalmasaydım." dedi.

Sanık ve avukatları son savunmalarını yapıp mahkeme heyetinden tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti Kayhan S'ı 8 yıl, Kenan K, Muhammet Burak D. ve Emre S'yi 7 yıl 9 ay, Kadir İ'yi 5 yıl 9 ay, Osman A. ve Mustafa D'yi 7 yıl 6 ay, Nazmi Ö'yü 7 yıl, Nihat G'yi 7 yıl 10 ay, Mahmut Ö'yü 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Emre S, Mustafa D. ve Kadir İ'ın tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA