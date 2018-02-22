Yozgat'taki FETÖ davasında 11 sanığa hapis

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu Ali Osman Şahiner, Murat Şahiner, Abdulkadir Esmer, Zeki Haçkalı, Kemal Ergörün, Salih Dedeoğlu, Samet Güven, Necati Kaya ile tutuksuz sanıklar Selim Bacanak, Sedat Altunok ve Halil Gündüz ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar son savunmalarında, suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Salih Dedeoğlu'nu 12 yıl, Zeki Haçkalı ve Murat Şahiner'i 8 yıl 1 ay 15'er gün, Necati Kaya'yı 7 yıl 18 ay, Ali Osman Şahiner'i 7 yıl 10 ay 15 gün, Abdulkadir Esmer ve Samet Güven'i 7 yıl 6'şar ay, Kemal Ergörün'ü 6 yıl 10 ay 15 gün, Selim Bacanak ve Sedat Altunok'u 2 yıl 10'ar gün, Halil Gündüz'ü 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Salih Dedeoğlu, Ali Osman Şahiner, Zeki Haçkalı, Necati Kaya ve Murat Şahiner'in tutukluluk halinin devamına, Abdulkadir Esmer, Kemal Ergörün, Samet Güven'in tahliyesine, Halil Gündüz'ün cezasının ertelenmesine hükmetti.

Kaynak: AA