Yozgat'ta uyuşturucu bulunduran 2 kişi tutuklandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö. ve M.P'nin Ankara’dan temin ettikleri uyuşturucu hapları Yozgat’ta getirip satacakları bilgisine ulaştı. Kiraladıkları araçla Yozgat’a gelen A.Ö. ve M.P'nin bulunduğu otomobil, şehir girişinde polisler tarafından durduruldu.

Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada 50 adet uyuşturucu hap ile 1,96 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA