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Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Yozgatta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sevda Şenses (38) idaresindeki 06 LEG 67 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat Karayolu'nun Yukarı Elmahacılı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan İlhami Şenses (49) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Şenses ile Kübra Şenses (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: yozgat, trafik Kazası
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