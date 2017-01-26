Yozgat'ta FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan, KHK ile daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, öğretmen, hemşire ve polis memurunun bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4. Sınıf Emniyet Müdürü A.Ş, polis memuru N.Ş, öğretmenler U.E, S.Ş, ve H.D. ile hemşire E.K, mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA