Yozgat'ta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 14 kişi gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.