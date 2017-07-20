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Yozgat'ta ByLock operasyonu

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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Yozgatta ByLock operasyonu

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan A.Ç, E.A, R.B, H.U. ve A.Y, tutuklandı, A.B, E.E, Y.K, M.R.K, A.Ç, E.D, M.Ç, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.Ö, M.T. ve S.A.T. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra sayı 16'ya yükselmişti. Şüphelilerden 9'u dün adliyeye sevk edilmişti.

Etiketler: yozgat, ByLock operasyonu
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