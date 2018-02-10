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Yörük Teyze, 'Yılın Yörük Anası' seçildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Yörük Teyze lakaplı Döndü Deveci, Antalya'da "Yılın Yörük Anası" seçildi.

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Yörük Teyze, Yılın Yörük Anası seçildi

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) ile Antalya Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen 3. Antalya Yörük Türkmen Çalıştayı, devam ediyor. Çalıştayda, Hatay'ın Hassa ilçesinde Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla Türkiye'nin takdirini toplayan 65 yaşındaki Döndü Deveci'ye "Yılın Yörük Anası" unvanı verildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, elini öptüğü Deveci'ye, üzerinde asker selamı verirken çekilen fotoğrafının işlendiği halıyı takdim ederek, "Ana-baba, gelenek, yaşantı ve gelecek tezahürü bir bütündür. Bunlar, yörük kültürünün özünü oluşturur." dedi.

Deveci'nin ilk aklına gelenin, bir kurban kesmek ve evlatlarını bağrına basmak olduğunu ifade eden Uysal, "Toroslar'da aynı şekilde milyonlarca ana var. O analar adına, Döndü anayı 'Yılın Yörük Anası' seçtik." diye konuştu.

Yurt içinden 320 Yörük Türkmen derneğiyle Afganistan, Türkmeneli, Kerkük, Japonya, Makedonya, Kırgızistan, Gagavuzya ve Macaristan'dan dernek temsilcilerinin katımıyla toplanan çalıştayda, Yörük beyleri keyfiyeleri ve çizmeleriyle dikkati çekerken, Yörük kadınlarının birbirinden renkli kıyafetleri ilgi odağı oldu.

Çalıştayda ayrıca, Aydın Tarih Eğitim Kültür Derneğinin, "Milli Mücadele, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları", Mustafa Gümüş ve Zeki Oğuz'un "Yörük Yaşamı" fotoğraf sergileri ile Dr. Melek Günbey'in "Keçe Sanatı" sergisi de açıldı.

Yörük Teyze, Mehmetçiğin zaferle dönüşünü bekliyor

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, yörük teyze, döndü deveci
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