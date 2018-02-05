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Yörük Teyze, Mehmetçiğin zaferle dönüşünü bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci, Afrin'den zaferle dönecek Mehmetçiğin yolunu gözlüyor.

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Yörük Teyze, Mehmetçiğin zaferle dönüşünü bekliyor

Harekatta görev alan askerleri belirli aralıklarla ziyarete giden ve ihtiyaçlarını soran Deveci, Suriye sınırında kaldığı Yörük çadırında komşularıyla askerler için yufka ekmek yapıyor.

Deveci, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, görevli askerleri kendi çocuklarından ayırmadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı başladığında tank seslerini duyarak sınıra gittiğini belirten Deveci, "Baktım bizim Mehmetçiğimiz birikmiş oraya. Onlara 'Kuzularım, ayaklarınıza taş değmesin, başınıza iş gelmesin' diye seslendim, kurban kestim, yüzdüm, alınlarına kan çaldım. Etinden ikram ettim. Ağlaya ağlaya, dua ede ede uğurladım." diye konuştu.

"Sağ salim dönsünler çift kurban keseceğim"

Deveci, Mehmetçik için belirli aralıklarla yufka ekmek yapıp birliklerine gönderdiğini aktararak, "Burada ekmek yapıyoruz. Askerlerin yiyeceklerini çocuklarımla gönderiyorum. Geçenlerde ekmeğe yağ sürdüm, peynir koydum, dürüm yaptım askerlere gönderdim." dedi.

Deveci, askerler için her gün dua ettiğini vurguladı.

"Onların hepsi benim evladım. Kendi evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Onların annelerine söyledim. 'Evlatlarınız benim evladım. Aklınıza hayatta bir şey gelmesin. Çocuklarınız benim yanımda' dedim. 5 tane oğlum var. 5 oğlum da onların yolunda. Çağırsalar onlar da gider. Askerlerimizle gurur duyuyorum. Allah'ım inşallah onlar bir şey olmadan sağ salim geri dönsünler. Şu an onların arkasından benim de gidesim geliyor. İnşallah sağ salim dönsünler çift kurban keseceğim."

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dal harekatı, yörük teyze
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