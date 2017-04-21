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Yorgan arasına uyuşturucu gizlemişler

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta, yorganların arasına gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

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Yorgan arasına uyuşturucu gizlemişler

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, yorganların arasına gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Gaziantep karayolunda denetim yapan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şefarettin Y. idaresindeki 17 DA 487 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, satılmak üzere poşetlenmiş yorganların arasında paketlenmiş 27 kilogram 750 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü Şerafettin Y. gözaltına alındı.

Etiketler: Osmaniye, uyuşturucu
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