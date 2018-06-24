Yöresel kıyafetlerle oy kullanmaya gittiler

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti.

Mardin Kızıltepe'de Suriye sınırındaki mahallelerde sandık başına yöresel kıyafetlerle giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kızıltepe Eşme Mahallesi'nde üzerlerinde rengarenk elbiseleri ve puşileri olan vatandaşlar, oylarını verdi.

Vatandaşlardan 75 yaşındaki Süleyman Gümüş, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, "Ülkemiz inşallah bu seçimi selametle atlatacak. Allah hayırlısını yapsın. Biz oyumuzu kullandık" dedi.

Şırnaklı kadınlar ise, Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, bölgede "fistan" denilen yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.

Kaynak: AA