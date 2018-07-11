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Yönetmen Ali Avcı'ya FETÖ'den hapis istemi

FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

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Yönetmen Ali Avcıya FETÖden hapis istemi

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