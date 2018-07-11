FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanlığından "NSU davası" kararına tepki
Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu
NSU davasında karar açıklandı
ABD Başkanı Trump: Almanya Rusya'nın esiri
Yönetmen Ali Avcı'ya FETÖ'den hapis istemi
Siirt merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
BM'den İsrail'e "Gazze'ye ticaret yasağını kaldır" çağrısı