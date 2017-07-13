  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Yönetmen Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Tartışmalı filmlerin yönetmeni Ali Avcı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Yönetmen Ali Avcı FETÖden gözaltına alındı

Yapımcı Ali Avcı, FETÖ üyeliği suçlamasıyla Bağcılar ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Avcı'nın gözaltına alındığı esnada evde bulunan ve kendini Hasan Aslan olarak tanıtan kişinin hakkında yakalama kararı bulunan eski Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Fethullah Karabiber olduğu belirlendi.

Elektrik Elektronik Fakültesinde görevli olan Karabiber'in Bylock kullanıcısı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Avcı, 2010 yılında Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in hayatını anlatan ‘Eşrefpaşalılar’ filminin de yapımcısıydı. 

 

Etiketler: ali avcı, fetö, fethullah karabiber
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