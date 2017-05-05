  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üç kişiden biri öldü, ikisi yaralandı.

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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üç kişiden biri öldü, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki kaldırımda yürüyen bir grup, Mevlana Bulvarı Beştepe Alt Geçidi'nin Samsun Yolu istikameti çıkışından yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Ellerinde valizlerle refüje doğru koşan bu kişilere Satılmış E. idaresindeki 06 DC 0739 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalardan Neyda Göktaş (50) ile kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neyda Göktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Satılmış E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre ilerisindeki kavşakta yaya geçidi, 200 metre gerisinde ise yaya üst geçidi bulunuyor.

Etiketler: ankara, trafik Kazası, otomobil yayalara çarptı
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