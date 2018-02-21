Yolu uzatan taksicinin 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi

Kadıköy'de bir taksici, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen yolcusunu, önce Yavuz Sultan Selim köprüsünden Avrupa yakasına geçirdi.
Sonra tekrar Anadolu Yakasına geçirip Havalimanı'na bıraktı. Taksicinin bu hareketi yüzünden uçağını kaçıran Suudi turist, şikayetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, taksi sürücüsü hakkında nitelikli dolandırıcılıktan iddianame hazırladı. 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İddianamede şüphelinin, mesleği gereği müştekinin kendisine duyduğu güveni suistimal ettiğine dikkat çekildi.
Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, üçüncü köprü yoluna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.
İddianame kabul edilirse şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: TRT Haber