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Buradasınız : » » Yolları kapanan mahallelerle tekrar ulaşım sağlandı

Yolları kapanan mahallelerle tekrar ulaşım sağlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 155 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

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Yolları kapanan mahallelerle tekrar ulaşım sağlandı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 gündür il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 155 mahallenin bin 480 kilometrelik yolunu 285 personel ve 83 iş makinesiyle ulaşıma açtı.

Ekipler kent merkezinde ise cadde, sokak ile kaldırımlarda buzlanmaya karşı 6 tuz aparatlı kar küreme aracıyla tuzlama ve solüsyon çalışması yürütüyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Kulp, Lice, Silvan ve Çüngüş ilçelerinde de yol açma çalışmaları devam ediyor.  

Etiketler: yolları kapanan mahalleler, Kar yağışı, Diyarbakır
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