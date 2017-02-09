Yollardaki "kör noktalar" iyileştirilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son 13 yılda çeşitli nedenlerle kazaların yoğun yaşandığı bin 297 noktada iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Bu yıl da 100 kaza kara noktasında yapılacak iyileştirmelerle can ve mal kayıplarının engellenmesi amaçlanıyor.

KGM verilerinden yapılan derlemeye göre, Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 106 kilometre devlet yolu ve 33 bin 513 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 161 kilometreye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2003 yılında 8,9 milyon olan motorlu araç sayısı, yaklaşık yüzde 136 artarak 2016 yılı kasım sonu itibarıyla 21 milyona ulaştı. Taşıt sayısındaki bu artışa rağmen 2015 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki kusurlara bakıldığında sürücünün kusur oranı yüzde 89,76 iken yoldan kaynaklanan kusur oranının yüzde 0,54 seviyesinde olduğu görüldü. Trafik kazalarındaki yol kusuru çok düşük seviyelerde olmasına rağmen kazalarda yol kusurlarının en aza indirilebilmesi için yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlenmesi, bölünmüş yol yapımı, tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletmesi veya daraltılması, banket genişletmesi, sığınma cebi inşası, sanat yapısı yapımı çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce trafik güvenliği çalışmaları kapsamında Ocak 2003- Eylül 2016 tarihlerinde bin 297 kaza kara noktası ile kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yapıldı ve 2 bin 219 kavşak sinyalize kontrollü kavşak haline getirildi.

Bu yıl, KGM'nin sorumluluğundaki yol ağı üzerinde bulunan yollarda 100 kaza kara noktası ile 100 sinyalize kavşak iyileştirilecek, bölünmüş yollar başta olmak üzere 3 bin 100 kilometre otokorkuluk yapım ve onarımı gerçekleştirilecek, 4 bin 500 noktada ulaşım etütleri yapılacak. Ayrıca 31,8 milyon metrekare yatay işaretleme ve 185 bin metrekare düşey işaretleme levhasında yenileme, beş meteorolojik bilgi istasyonu, sekiz değişken mesaj işareti, 80 kamera ve 12 değişken trafik işareti yapılacak.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefi doğrultusunda trafik elektronik denetim sistemlerinin kullanımı akıllı ulaşım sistemleriyle entegre bir şekilde yaygınlaştırılacak.

Belirli bir nedenden dolayı, belirli bir kaza türünün yoğunlaştığı ve belirlenen bir kriteri aştığı kesim veya noktalar "kaza kara noktası" olarak ifade ediliyor. Kaza kara noktaları ve kaza potansiyeli yüksek kesimler, yol ağında meydana gelen kaza verileri dikkate alınarak kaza şiddeti, kaza oranı ve kaza indeksi değerleri hesaplanarak belirleniyor.