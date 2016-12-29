Yollardaki 'kara nokta'lar mercek altında

Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, "kara noktalardaki" ölümlü trafik kazalarını azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları ile kazalardaki ölü ve yaralıların sayısını azaltmak amacıyla bir taraftan denetimlerini sıklaştırırken, diğer taraftan da yol ve coğrafi koşullar nedeniyle en çok kaza olan bölgeleri mercek altına aldı.

"Kara nokta" olarak tabir edilen bölgelere ilişkin çalışmalar kapsamında son 3 yılda şehirler arası yollarda meydana gelen 71 bin 630 kazayla ilgili tutanaklar, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlilerince tek tek incelendi.

Analizler sonucunda en çok kazanın meydana geldiği Ankara'da Yaşamkent, Yanık, Oğubey, Samsun'da Sarıışık, Kırıkkale'de Hacıbalı mevkileri, Uşak'ta Kütahya, İzmir'de Bergama kavşakları, Manisa'da Yeniköy ve Yurtbaşı mevkileri, Bilecik'te Pazaryeri kavşağı, Bursa'da Gedelek ve Dürdane, Eskişehir'de Satılmışoğlu mevkileri, Yalova'da Çiftlik Köyü kavşağı, Bolu'da Yeniçağ, Sakarya'da üniversite ve Mekece kavşakları ile Mekece mevkisi, Kocaeli'de Fındıklı, İstanbul'da Mahmutbey, Üsküdar, Ümraniye, Esenyurt mevkileri ile Avrupa yakası, Konya'da Kaşınhanı, Antalya'da Güçlüköy mevkileri, Çankırı'da İnköyü mevkisi ve Gaziler köyü kavşağı, Van'da Doğubeyazıt kavşağı ve Rize'de Derepazarı mevkisindeki 30 "kara nokta" tespit edildi.

Çalışmaların ardından ülke 5 bölgeye ayrılarak 30 "kara nokta"nın incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce 14 kişilik ekip görevlendirildi.

Merkezden gelen ekipler, mahalli trafik polisleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile kazaların yoğun olduğu 25 noktayı inceledi. Kalan 5 noktanın incelenmesi çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İncelemelerin ardından elde edilen veriler doğrultusunda kara noktaların ortadan kaldırılması ve ölümlü kazaların en aza indirilmesi için sürücü, yol ve denetim konularında alınacak ilave önlemler belirlenecek ve bu tedbirler kısa sürede hayata geçirilecek.