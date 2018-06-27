Yollarda ölümlü kazalar en fazla Temmuz ayında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre artarak 1 milyon 182 bin 491'den 1 milyon 202 bin 716'ya yükseldi. Söz konusu kazaların 1 milyon 20 bin 47'si maddi hasarlı, 182 bin 669'u ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısı önceki yıl 185 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74,4'ü yerleşim yeri içinde, yüzde 25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 427 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 534'ü kaza yerinde, 3 bin 893'ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 300 bin 383 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 48,6'sı, yaralanmaların yüzde 66,8'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,4’ü, yaralanmaların ise yüzde 33,2’si yerleşim yeri dışında oldu.

Ölenlerin yüzde 43,2'si sürücü

Karayolu ağında 2017'da gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24’ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,9'unun erkek, yüzde 31,1'inin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 325 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,9'unun sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, yüzde 0,7'sinin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz en az Şubat ayında oldu

Temmuz ayı yüzde 11 ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5,6 ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 ile en fazla Cumartesi günü ve yüzde 13,7 ile en az Salı günü gerçekleştiği görüldü.

Kaynak: TRT Haber