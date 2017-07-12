  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Yoldan çıkan tanker evin bahçesine girdi

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş akaryakıt tankeri, 2 katlı evin istinat duvarını yıkarak bahçeye girdi.

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Yoldan çıkan tanker evin bahçesine girdi

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş akaryakıt tankeri, 2 katlı evin istinat duvarını yıkarak bahçeye girdi.

Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4500 Sokak üzerinde, Günay Keser yönetimindeki 34 TU 780 plakalı boş akaryakıt tankeri 45 numaralı iki katlı evin istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan ve park halindeki otomobili sürükleyen tanker evin bahçesine girdi.

Ev sahibi Ahmet Aydoğan ve kiracı Kamil Güleç durumu 112 Acil'e bildirdi. Kazada hafif yaralanan sürücü Günay Keser, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğan, gürültü üzerine bahçeye indiklerini ve bir tankerin duvarı yıkarak bahçeye girmiş olduğunu gördüklerini söyledi. Aydoğan, olay sırasında bahçede kimsenin bulunmadığını, en büyük sevinçlerinin de can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: antalya, Tanker, istinat duvarı
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