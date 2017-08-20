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Buradasınız : » » Yoldan çıkan otomobil önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 5 yaralı

Yoldan çıkan otomobil önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan otomobildeki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

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Yoldan çıkan otomobil önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan otomobildeki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Ramazan Karagöz idaresindeki 42 SN 526 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Ramazan Karagöz ile otomobilde bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz (6) yaralandı.

Yaralılar çıkartıldıktan sonra araçta yangın çıktı.

Kısa sürede otomobilin büyük bölümünü etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karagöz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavi altındaki 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Konya, otomobil, yangın
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