  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yolda yürüyen kadını önce taciz etti sonra da arabayla sürükledi

Yolda yürüyen kadını önce taciz etti sonra da arabayla sürükledi

Başkentte akıl almaz bir taciz olayı yaşandı. Yolda yürüyen kadını önce sözle taciz eden bir sürücü, kadın tepki gösterince onu arabasıyla metrelerce sürükledi.

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Yolda yürüyen kadını önce taciz etti sonra da arabayla sürükledi

Önce sözle taciz etti. Sonra arabayla sürükledi. Akıllara durgunluk veren olay Başkentte yaşandı.

Keçiören Aktepe Mahallesi'nde yolda yürüyen genç kadını, bir otomobil takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçtaki sürücü kadının yanına yaklaştı. Ve genç kadını taciz etti.

Kadının bu müdahalesinin ardından sürücü aracın penceresinden kadının kolunu tuttu. Ve aracı hareket ettirdi. Genç kadını metrelerce sürükledi.

Genç kadının vücudunda sıyırık ve yaralar oluştu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Zanlı kısa sürede yakalandı.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TRT Haber

Etiketler: taciz, ankara
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