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Yolda yürüyen kadını önce taciz etti sonra da arabayla sürükledi

Başkentte akıl almaz bir taciz olayı yaşandı. Yolda yürüyen kadını önce sözle taciz eden bir sürücü, kadın tepki gösterince onu arabasıyla metrelerce sürükledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:39



