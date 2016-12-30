Yolda kalanların imdadına karayolları ekipleri koştu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara, Eskişehir ve Bilecik'e bağlayan karayolunun Mezitler mevkisi yaklaşık üç saattir ulaşıma kapanırken yolda kalanlara kumanya dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Bursa'yı Ankara, Eskişehir ve Bilecik'e bağlayan karayolunda ulaşımı aksatıyor. Karayolunun özellikle Mezitler mevkisi, buzlanma ve tırların yoldan çıkması nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

Yaklaşık 3 saat önce ulaşıma kapanan Mezitler mevkisinde, uzun araç kuyrukları oluşurken, yolda kalanlara AFAD, Kızılay İnegöl Şubesi ve İnegöl Belediyesi tarafından, sürücülere ve yolculara İnegöl köfte, meyve suyu, bisküvi ve sudan oluşan kumanya dağıtıldı. Yaklaşık bin kişilik kumanya dağıtılırken, vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Yoldan çıkan tırların kaldırılma işlemi sürerken, karayolları ekipleri ise yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.