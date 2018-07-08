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Yolcu treni raydan çıktı

İstanbul-Kapıkule seferini yapan trenin bir vagonu raydan çıktı. Yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Yolcu treni raydan çıktı

Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi.

Devrilen vagonda yaralılar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"Çok sayıda ölü ve yaralı var"

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.

Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

Kaynak: İHA, AA

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