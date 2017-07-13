  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı

Şanlıurfa'da, seyir halindeyken lastiğinin patlamasının ardından bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bulunan 22 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halindeyken lastiği patlayan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında 22 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Mardin'e giden sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 42. kilometresindeki Çobanderesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak alev aldı.

Çevredeki sürücülerin yardımıyla camları kırılan otobüsteki yolcuların bir kısmı tahliye edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan 22 kişi tedavi altına alındı.

Yangın sırasında otobüste bulunan evcil bir köpek de yanarak telef oldu. 
 

Etiketler: şanlıurfa, yolcu otobüsü, yangın
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