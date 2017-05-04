  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Yolcu otobüsünde binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

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Yolcu otobüsünde binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında Haruna yol kontrol noktasında X-ray cihazından geçirilen özel firmaya ait yolcu otobüsünde detaylı arama gerçekleştirildi.

Aramada otobüsün farklı noktalarına gizlenmiş 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Hakkari, kaçak sigara, kaçakçılıkla mücadele, yolcu otobüsü
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