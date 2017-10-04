  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Yolcu otobüsünde 181 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollardan giren 181 yabancı uyruklu yakalandı.

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Yolcu otobüsünde 181 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollardan giren 181 yabancı uyruklu yakalandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 D 9610 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarındaki jandarma kontrol noktasında durduruldu.

Otobüste ve bagajında arama yapan jandarma ekipleri, araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 181 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu kişiler otobüsten indirilerek uygulama noktasında bir süre bekletildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Etiketler: Sivas, Akıncılar, yolcu otobüsü
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