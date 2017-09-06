  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Bursa'ya giden Necdet Özer yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı otobüs, Erzincan istikametine giden Özkan Ayhan (30) idaresindeki 34 JP 5185 plakalı otomobille Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada otobüs şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ayhan ise AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

44 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüste ise ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Hafik'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsün yanma ihtimali üzerine olay yerine Hafik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Özer, yaptığı açıklamada, "Ben kendi şeridimde seyrediyordum. Karşıdan otomobil geliyordu. Selektör yaptım, kendi şeridine geçer diye bekledim. Geçmedi. Direk üzerime gelince ben de ikinci şeride geçmeye çalıştım. Geldi ön lastiğe vurdu, lastik patladı. Lastik patlayınca otobüs şarampole devrildi." diye konuştu.

Etiketler: kaza, yolcu otobüsü, otomobil, Sivas
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