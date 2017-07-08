  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 15 yaralı

Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 15 yaralı

Konya'da otobüsün iş makinesine çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 15 yaralı

Konya'da otobüsün iş makinesine çarpması sonucu 12'si yolcu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Remzi Kuşeli yönetimindeki otobüsü, Kulu-Konya karayolunun 25. kilometresinde, Bayram Gür'ün kullandığı iş makinesine çarptı.

Kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. İş makinesi ise şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 12 yolcu, muavin ve şoför ile iş makinesi operatörü yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sıkışan otobüs sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA

Etiketler: Konya, kaza, otobüs, iş makinesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER