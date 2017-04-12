  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Aydın Altunkaya'nın (41) kullandığı 34 FN 2635 plakalı otomobil ile Serkan Ş. yönetimindeki 16 SEL 77 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak-İstanbul karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Altunkaya ile otobüste bulunan Pelin Ç. ve Alper A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Altunkaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. AA

Etiketler: zonguldak
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