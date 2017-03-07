Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.

Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi.