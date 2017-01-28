Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 43 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Gaziantep'e giden Neşet Oğuz idaresindeki yolcu otobüsü, Konya-Karapınar karayolunun 65. kilometresinde, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Otobüste sıkışan yaralılar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle kurtarıldı.
Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.