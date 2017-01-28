  • 28 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 43 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 43 yaralı

Konya'da, devrilen yolcu otobüsündeki bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 43 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Gaziantep'e giden Neşet Oğuz idaresindeki yolcu otobüsü, Konya-Karapınar karayolunun 65. kilometresinde, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Otobüste sıkışan yaralılar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle kurtarıldı.

Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. 

Etiketler: Konya, Otobüs devrildi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER