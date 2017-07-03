Yolcu minibüsü 5 otomobile çarparak durdu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü seyir halindeyken yandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan Karaday'ın kullandığı 59 M 5038 plakalı minibüs, yolcular indikten sonra bakım için sanayi sitesine giderken ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde motor kısmından çıkan kıvılcımla yanmaya başladı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi.
Ayaklarında yanıklar oluşan minibüs sürücüsü Karaday, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.