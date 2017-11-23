  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yolcu kalp krizi geçirdi uçak acil iniş yaptı

Yolcu kalp krizi geçirdi uçak acil iniş yaptı

Frankfurt-Tahran seferini yapan Lufthansa Havayolları'na ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Yolcu kalp krizi geçirdi uçak acil iniş yaptı

Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini yapan tarifeli uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Frankfurt kentinden İran'ın başkenti Tahran'a hareket eden uçakta bulunan 61 yaşındaki bir yolcu Türk hava sahasındayken rahatsızlandı.

Kabin ekiplerinin müdahale ettiği yolcunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş için izin istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına indi. Rahatsızlanan yolcu, sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Tahran'a giden uçak ise gecikmeli olarak seferini devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Lufthansa Havayolları, acil iniş, kalp krizi, Atatürk Havalimanı
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