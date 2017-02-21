Yolcu gibi davranan trafik polisleri denetimde

Kars'ta görevli trafik polisleri, yolcu gibi davranarak bindikleri şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs ve minibüslerde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) "toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından denetim yapılması" yönündeki talimatının ardından denetimlere başladı.

Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla "yolcu gibi" davranarak şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs ve minibüslere binen sivil trafik polisleri, sürücüleri sıkı denetime aldı.

Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdikten sonra cezai işlem uyguladı.

Kentteki Paşaçayır-Sanayi güzergahında çalışan bir minibüse binen sivil trafik polisi de sürücünün kural ihlali yaptığını cep telefonu aracılığıyla resmi ekiplere bildirdi.

Minibüsün geçeceği güzergahta kontrol noktası oluşturan ekipler, sivil polisin bulunduğu minibüsü durdurdu. Trafik ekipleri, fazla yolcu aldığı, telefonla konuştuğu ve dolmuş durakları haricinde yolcu indirip bindirdiği için sürücüye 265 lira ceza kesti.