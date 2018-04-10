Yolcu dolu otobüste korku dolu anlar

Olay dün saat 15.30 sıralarında Küçükbakkalköy'de meydana geldi.

Özel Halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Çekmeköy'den Kadıköy'e giden otobüsteki bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi.

Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı.

Kavga çıktı, otobüs kaza yaptı

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs, öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüsteki kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı'ya silah doğrulttu.

Yazıcı ile silahlı kişi bir süre boğuştu. Otobüs şoförü Yazıcı fenalaştı, silahlı kişi de olay yerinden kaçtı. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak, silah çeken kişiyi arıyor.

"Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi"

Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA