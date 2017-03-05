Yola tuzaklanan patlayıcı fark edilerek imha edildi

Hakkari'de teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Şemdinli ilçesi Boğaz köyü yolu girişinde, yol kenarında patlayıcı madde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede kayalıklar arasına gizlenmiş patlatılmaya hazır bir adet piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu anlaşılmıştır. EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.