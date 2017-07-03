Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.
Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.
Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. AA