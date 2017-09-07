  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Yola devrilen direk trafiği aksattı

Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

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Yola devrilen direk trafiği aksattı

Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda seyreden A.D. yönetimindeki 34 NPA 34 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğinin D-100 karayoluna devrildiği kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.D, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydınlatma direğinin devrildiği yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya bakmaya çalışan iki sürücü önlerindeki araçlara çarparak, otomobillerde hasara neden oldu.

Kaza yapan araç ve yoldaki direğin kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

Etiketler: silivri, direk, kaza
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