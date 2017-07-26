  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'da yol kenarına PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

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Yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, yol kenarına PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Sur kırsalındaki Karpuzlu Mahallesi sınırlarında karayolunun kenarına terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmada, toprağa gömülü 2 bidon içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Savcılığın talimatıyla delil niteliğindeki bulgular muhafaza altına alındı. El yapımı patlayıcı kontrollü imha edildi.

214 kilo esrar ele geçirildi

Öte yandan, Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde, bir minibüste 8 bidon ve 6 çuval içerisinde 214 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Savcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu, sürücü gözaltına alındı. AA

Etiketler: uyuşturucu, patlayıcı, Diyarbakır
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