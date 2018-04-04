  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Yol karadan uzadığı için cenazeleri kayıkla taşıyorlar

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi sakinleri, karayoluyla 70 kilometre gitmek yerine cenazeleri kayıkla taşıyarak karşı kıyıdaki mezarlığa defnediyor.

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Yol karadan uzadığı için cenazeleri kayıkla taşıyorlar

Muğla'da Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki mezarlığın karayoluyla yaklaşık 70 kilometre mesafede olması nedeniyle, burada yaşayan vatandaşlar yakınlarının cenazelerini 100 metre mesafedeki karşı kıyıya taşımak için farklı bir yol buldu.

Kanal üzerinde köprünün de olmaması nedeniyle mahalle halkı, cenazelerini cemaat ve imam eşliğinde bir kayığa koyarak karşı kıyıdaki 2400 yıllık kaya mezarlarının altında bulunan kabristana defnediyor.

Dalaman ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden emekli başkomiser Ömer Lütfü Sunar'ın cenazesi de karşı kıyıya kayıkla taşındı.

Tarihi Dalyan Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınan Sunar'ın tabutu, kanalın kıyısına kadar sıra oluşturan cemaat tarafından elden ele taşındı. Sunar'ın cenazesi daha sonra burada hazır bekletilen kayığa alındı.

Cemaat ve cenazenin bulunduğu kayıklar karşı kıyıya ulaşınca, cenaze bu kez tekrar sıra oluşturan vatandaşlar tarafından 70 metre içerideki mezarlığa elden ele taşındı.

"Halk arasında ‘imamın kayığı’ diye bir söylem var. İşte bu tam da o kayık"

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, çocukluğundan bu yana cenazelerin bu yöntemle taşındığını söyledi.

“Yakınlarının mezarları karşı kıyıdaki Dalyan mezarlığında bulunduğu için vatandaşlar cenazelerini oraya gömmek istiyor. Cenazelerini de kayığa bindirerek karşıya götürüyorlar. Halk arasında ‘imamın kayığı’ diye bir söylem var. İşte bu tam da o kayık.” 

Kaynak: AA 

Etiketler: ortaca, Muğla, Dalyan, cenaze
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