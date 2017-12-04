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Buradasınız : » » 'Yol izin belgesi' olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak

'Yol izin belgesi' olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak

Şanlıurfa Valiliğinden, "yol izin belgesi" olmayan Suriyeli sığınmacılara bilet satışı yapılmayacağı bildirildi.

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Yol izin belgesi olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla yeni kararların alındığı belirtildi.

Söz konusu karar kapsamında "yol izin belgesi" bulunmayan Suriyeli sığınmacılara seyahat izni verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara yanlarında 'yol izin belgeleri' olmadan bilet satışı yapılamayacaktır. Bu kişilerin taşmacılık suretiyle kent dışına çıkarılması yasaklanmış olup, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Suriyeli, yol izin belgesi
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