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Yol isteyen ambulansın önünü kapattı

Narlıdere ilçesinde bir hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans şoförünün yol istemesine sinirlenen sürücünün tepkisi araçtaki kameraya yansıdı.

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Yol isteyen ambulansın önünü kapattı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil servis ekibi, 10 Temmuz öğle saatlerinde, telefon ihbarı üzerine Narlıdere ilçesindeki bir hastayı ambulansa alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine (DEÜ) gitmek üzere yola çıktı.

Ambulans sürücüsü, Mithatpaşa Caddesi Güzel Sanatlar Fakültesi kavşağı yakınlarında, araçların sol şeritte bulunduğunu fark edip sireni açtı ve yolun boşaltılmasını istedi.

Siren sesine öfkelenen bir sürücü, otomobilini caddede ambulansın önünde bırakıp aracından indi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, tepki göstererek ambulansa doğru yürüdü ve hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.

Ambulans şoförü "Acil hasta var" diyerek otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine, otomobil sürücüsü aracına dönüp otomobilini sağ şeride çekti ve yolu açtı.

Araç kamerasına yansıdı

Otomobil sürücüsünün ambulansın önünü kapatıp araçtan inmesi, ambulanstaki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün aracıyla yolu kapatması, araçtan inmesi, ambulansta hasta olduğunu öğrenince tekrar aracına binerek yoluna devam etmesi yer alıyor.

Etiketler: narlıdere, Yol isteyen ambulansın önünü kapattı
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