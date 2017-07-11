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Yokuş çıkarken kayan kamyon eve çarparak durabildi

Samsun'da yokuş çıkarken kayan parke taşı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyonu çevirmesi sonucunda yol kenarındaki eve çarparak durabildi.

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Yokuş çıkarken kayan kamyon eve çarparak durabildi

Samsun'da yokuş çıkarken kayan parke taşı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyonu çevirmesi sonucunda yol kenarındaki eve çarparak durabildi.

Hilmi Arslan'ın (24) kullandığı 55 APR 02 plakalı parke taşı yüklü kamyon, Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Boğaziçi Sokak'ta yokuş çıkarken geriye doğru kaymaya başladı.

Fren yaparak aracı durdurmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca direksiyonu çevirerek yol kenarındaki Salih Çakmak'a ait iki katlı eve çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kamyon, polis ekiplerinin çalışmasının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rampa çıkarken kamyonun kaymaya başladığını belirterek, "Aşağıda insanlar vardı. Ben de onlara çarpmamak için aracı eve doğru çevirdim. Büyük bir facia atlattım." dedi.

Ev sahibi Çakmak ise kazanın evde çocukların olduğu sırada yaşandığına dikkati çekerek, duvarın yıkılmamasının büyük şans olduğunu söyledi.

Etiketler: Samsun, kamyon
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