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YÖK'ten 'doktor öğretim görevlisi' önerisi

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi önerisi sunuldu.

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YÖKten doktor öğretim görevlisi önerisi

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.

Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak. 

Yardımcı doçentlik kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'ün doktoradan doğrudan doğruya doçentliğe geçilebilmesi için çalışma yaptığını, çalışmanın önümüzdeki hafta parlamentoya gönderileceğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: YÖK, yardımcı doçentlik, Milli Eğitim Bakanlığı
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