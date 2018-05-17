YÖK'ten akademisyenlere Filistin çağrısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) yazılı açıklamasında, Kudüs'teki gelişmeler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugün toplandığı açıklandı.

Toplantı sonucu yayımlanan açıklamada, İsrail devletinin 60 yılı aşkın süredir bölgede işlediği insanlık suçlarına bir yenisini daha eklediği ve uluslararası hukuku ayaklar altına aldığı belirtildi.

"Gazze'de kadın ve çocuk dahil çok sayıda masum insanı öldürerek tarihe kara bir leke olarak düşecek büyük bir katliam yapmıştır. Mazlum Filistin halkının yaşama hakkına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Filistin halkı şehitlerini toprağa, acılarını kalplerine gömerken üzerimize düşen, her ortamda Filistin'e yalnız olmadığını göstermektir."

Açıklamada, Filistin davasının Türk milletinin ortak hassasiyeti olduğu vurgulandı.

"Bugün Türkiye’deki her kesim, üzerilerine kurşun yağdırılırken ve toprakları adım adım işgal edilirken, Kudüs'ü korumak için verdiği mücadelede Filistin'in yanında durmaktadır. Türk akademisinin her bir ferdinin üzerine düşen, Filistin davasını bütün bilimsel platformlarda etkin bir şekilde duyurmak ve bu mazlum halkla duygularımızı paylaşmaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu kararlılıkla beyan ediyor, Filistinli gençlerin yükseköğrenime erişimini ve Filistin üniversitelerinin akademik çalışmalarını desteklemeyi insani bir görev biliyoruz."

Kaynak: AA