Yoksul vatandaşların borcu silinecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, geçmişte aldıkları evde bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 yoksul vatandaşın toplamda 51 milyon 870 bin liralık borcu silinecek.

Bakanlıkça hazırlanan ve geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "Torba Kanun Tasarısı"nda yer alan düzenleme ile evde bakım yardımı alan yoksul durumdaki binlerce vatandaşın devlete sehven zamanında bildirimde bulunmaması sebebiyle borçlu duruma düşmesi sonucu yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle gerçekleştirilecek düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların gelirindeki değişikler, sağlık raporu süresinin bitmesi, kurumsal bakıma geçme, kişinin ölümü veya adres değişikliği gibi durumları zamanında devlete bildirmemesi nedeniyle aldığı yersiz ödemelere yönelik oluşan borçlarının yasal faizleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılacak düzenlemeden, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanmak suretiyle haksız ödeme alanlar yararlanamayacak. Daha önce tahsil edilen tutarlara yönelik olarak ise hak talebinde bulunulamayacak.

51 milyon liralık borç silinecek

Düzenleme yasalaştığında söz konusu sebepler dolayısıyla oluşan ancak Bakanlıkça takibi yapılıp, haczedilecek herhangi bir mal varlığı bulunmayan yoksul vatandaşların toplamda 51 milyon 870 bin liralık borcu silinmiş olacak. Düzenlemeden 9 bin 200 engelli vatandaş veya yakını faydalanacak.

Bakanlık ayrıca yersiz ödeme olaylarının tekrar yaşanmaması amacıyla evde bakım yardımına ilişkin tüm iş ve işlemleri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde yeni hazırlanan "Evde Bakım Modülü" aracılığıyla yürütecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanacak sistem sayesinde vatandaşların tüm bilgileri kontrol edilerek ödeme dosyaları oluşturulacağından, önceki dönemlerde oluşan olumsuzluklar ile yersiz ödemelerin son bulacağı yeni bir dönem de başlamış olacak.