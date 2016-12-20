YÖK'e 19 üniversite için 358 rektör adayı başvuru yaptı

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK), 19 üniversite rektör aday adaylığı için 358 başvuru yapıldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi 43 başvuru ile en fazla, Siirt Üniversitesi ise 4 başvuru ile en az rektör aday adaylığı başvurularının yapıldığı üniversiteler oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, YÖK üyelerinin rektör ataması yapılacak üniversiteleri gruplar halinde ziyaret ettiği, bu üniversitelerin öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma görevlileri, idari personeli ve öğrencileri ile de ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Kurul üyelerinin bu ziyaretlerinde ayrıca o ilin valisi, sanayi ve ticaret odası başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ile de görüştüğü, bu temaslarını bir rapor haline getirerek YÖK'e sunduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç, adaylar ile görüşme maksadını taşımamaktadır. Rektör ataması yapılacak üniversitelerin tüm bileşenlerinden alınan görüşleri içeren bu rapor neticesinde üniversitenin ihtiyaçlarına uygun bir rektör profili ortaya çıkarılmıştır. Bu profile göre başvuru yapan adaylar arasından bir seçim yapılacaktır. Süreç sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir."

YÖK'e toplam 19 üniversite için 358 kişi, rektör aday adaylığı başvurusu yaptı.

43 başvurunun geldiği İzmir Demokrasi Üniversitesi en fazla, 4 başvurunun yapıldığı Siirt Üniversitesi ise en az rektör aday adaylığı başvurularını alan üniversiteler oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine 12, Ardahan Üniversitesine 13, Artvin Çoruh Üniversitesine 15, Bartın Üniversitesine 18, Batman Üniversitesine 10, Bitlis Eren Üniversitesine 9, Çankırı Karatekin Üniversitesine 30, Gümüşhane Üniversitesine 15, Hakkari Üniversitesine 8, Iğdır Üniversitesine 22, İzmir Bakırçay Üniversitesine 28, İzmir Demokrasi Üniversitesine 43, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine 19, Kırklareli Üniversitesine 20, Kilis 7 Aralık Üniversitesine 8, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine 26, Osmaniye Korkutata Üniversitesine 18, Siirt Üniversitesine 4, Yalova Üniversitesine 40 rektör aday adaylığı başvurusu geldi.AA