YÖKDİL'e bir haftada 50 bin kişi başvurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile üniversitelerin mühendislik ve teknoloji fakültelerinin dekanları, fen bilimlerinin enstitü müdürleri, Türk bilim dünyasının önemli enstitülerinin yetkilileri ve akademik birim yöneticilerinin katılımıyla YÖK Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvurular hakkında bilgi verdi.

Bunun, akademik camianın uzun yıllardır talep ettiği bir konu olduğunu belirten Saraç, dil sınavının alana özgü yapılması hususunu dikkate alarak, mevcut YDS'nin yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında dil yeterliliğini belirlemeye yönelik YÖKDİL Sınavı sürecini başlattıklarını hatırlattı.

Yakın zamanda başlattıkları birçok yeni girişime bir ilki daha eklediklerini ifade eden Saraç, "YÖKDİL şimdilik İngilizce olarak başlatıldı. Yakın bir süre içerisinde Almanca, Fransızca ve Arapça olarak da yapılacak. YÖKDİL, bir hafta içinde 50 bine yakın başvuru aldı. Çalışmalarımız için de gerçekten gurur duyduğumuz bir proje olacak." diye konuştu.

