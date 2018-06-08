YÖK öğrenci affıyla ilgili detayları açıkladı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenci affı kararı, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK affın usul ve esaslarını belirledi.

Buna göre, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül'e kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekecek.

YÖK'ün açıklamasına göre 18 Mayıs tarihine kadar üniversitelerinden ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanabilecek.

Ayrıca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf üniversiteleri ile askeri okullardaki öğrenciler de aftan yararlanabilecek.

Öte yandan, askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecek.

Yaklaşık 680 bin kişinin öğrenci affından yararlanması bekleniyor.

Aftan yararlanan öğrencilere yatay geçiş imkanı

Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre aftan faydalanabilecek kişiler şöyle sıralandı:

- Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek.

- Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek.

- Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek.

- Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye’de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek.

- Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde meslek yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabilecekler.

- 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler yararlanabilecek.

- 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler yararlanabilecek.

- Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

- Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecek.

- Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

- Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecek.

- Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacak.

Kaynak: TRT Haber